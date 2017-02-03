هاني الظفيري - محمد الدشيش

تمكنت احدى دوريات الأمن العام التابعة لمخفر شرطة الجهراء اثناء قيامها بمهامها الأمنية بمنطقة الجهراء من ضبط آسيوي الجنسية يحمل حقيبة كبيرة اثناء خروجه من احدى العمارات، واثناء مشاهدته للدورية قام برمي الحقيبة، وتمكن افراد الدورية من الإمساك به وتبين انه لا يحمل أي اثبات.

وأفادت المصادر بأنه بتفتيش الحقيبة عثر على مجموعة من الكراتين بها عدد 20 بطلا تحتوي على مادة يشتبه بأنها مسكرة، وبعد اتخاذ الاجراء القانوني تم التوجه إلى مسكنه، وبتفتيشه عثر على مصنع للخمور به عدد 63 غالون خمر محلي الصنع وأدوات تصنيع خمور محلية وعدد 3 كراتين وبطل جاهزة للتعبئة، وتمت احالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.



جدير بالذكر ان الإحصائية الأسبوعية لمخفر الجهراء تفيد بضبط 20 شخصا مطلوبين مدينين و5 اشخاص مخدرات و10 أشخاص منتهية إقاماتهم.