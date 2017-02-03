مؤمن المصري

حددت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد جلستي أمن دولة تتعلقان بالانتماء الى داعش ومتهم بها مواطنان وفلبينية.

وفي القضية الاولى والمتهم بها فلبينية متهمة بالانتماء الى داعش والتخطيط لعمليات ارهابية في الكويت واستهداف المواطنين الشيعة بقصد اثارة الفتنة وزعزعة الامن في الكويت، حددت الاستئناف جلسة 22 فبراير لنظرها، علما ان المتهمة أدينت بالحبس 10 سنوات حضوريا أمام محكمة الجنايات.

وفي القضية الثانية حددت جلسة 22 مارس لنظر قضية الانتماء الى داعش والمتهم بها مواطن ووالدته والمعروف اعلاميا باسم أبوتراب.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت حبس المتهم ابوتراب 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس شقيقه الذي زعمت اسرته انه متوفى منذ 10 سنوات لالتحاقهما بتنظيم «داعش» وقضت ببراءة والدتهما.