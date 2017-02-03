محمد الدشيش

فتحت الإدارة العامة للإطفاء التسجيل لدورة اطفائي في كل بيت، وهي دورة مجانية تقام للمواطنين والمقيمين من الجنسين الذكور والإناث للتعرف على مبادئ الإطفاء والسلامة، وطرق مكافحة الحريق، حيث انها تقام تحت إشراف كامل من قطاع تنمية الموارد البشرية بالإدارة العامة للإطفاء بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والإعلام ومركز ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإدارة الطوارئ الطبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الامير: ان هذه الدورة ستقام للمرة الحادية عشرة على التوالي بالتعاون مع مركز إعداد رجال الإطفاء الذي يعتكف على اقامة الدورات والأنشطة التدريبية من خلال برامج علمية تم وضعها لتتناسب مع مدة الدورة التي تستمر لأسبوع، حيث ان الهدف السامي من استمرار اقامة مثل هذه الدورات هو حماية الأرواح والممتلكات، وإيمانا بأهمية الوعي لدى أفراد المجتمع للحد من الحرائق والحوادث المختلفة.

وذكر العقيد الأمير ان المتدرب يحصل على شهادة إتمام دورة في مبادئ الإطفاء والسلامة بعد حضوره لمدة ساعتين في اليوم لمدة اسبوع.



وأضاف العقيد الأمير أن إقبال المتقدمين للدورات السابقة كان كبيرا، ما استوجب استمرار هذه الدورة لتشمل أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، وذلك لتحقيق الهدف المرجو منها وهو نشر الوعي لدى الجمهور.

وأكد العقيد الأمير أن الدورة ستقام خلال الفترة من 5 إلى 9 من شهر فبراير الجاري في مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك يوميا من الساعة ٥ إلى الساعة ٧ مساء، موضحا أن التسجيل لها يتم إلكترونيا عن طريق موقع الإدارة العامة للإطفاء: www.kfsd.gov.kw، علما بأن هذه الدورة ستتكرر في المستقبل.

وفي ختام تصريحه، شكر العقيد خليل الأمير مدير مركز اعداد رجال الإطفاء المقدم عبدالله الأنصاري لحرصه مع الفريق المشرف على دورة اطفائي في كل بيت لمواكبة التطور في برنامج الدورة، كما شكر العقيد الأمير مركز ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمة وإدارة الطوارئ الطبية لتعاونهما وشراكتهما الناجحة في هذه الدورة.