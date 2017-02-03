هاني الظفيري

قام رجال الاطفاء بإخلاء بناية في منطقة المرقاب اثر حريق شقة وتسرب الدخان الى الشقق الاخرى.



وكان قد ورد بلاغ الى مركز العمليات في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر امس يفيد بوقوع حريق عمارة في منطقة المرقاب، وعلى الفور تم توجيه مركزي إطفاء الهلالي والمدينة الى موقع الحريق، وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في شقة تقع في الدور الثاني، فقام رجال الإطفاء بإخلاء العمارة، ومع انعدام الرؤية بسبب الدخان استخدمت خلال العملية أجهزة سحب الدخان ليتمكن رجال الإطفاء من عملية مكافحة الحريق، فتمت السيطرة دون وقوع إصابات وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.



هذا، وقد قام رجال الإطفاء بعملية مكافحة الحريق بقيادة ضابط مركز الهلالي الرائد احمد الديولي كما تواجد في الموقع رجال الامن وفنيو الطوارئ الطبية.