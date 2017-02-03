قام وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد بجولة ميدانية لمنفذ العبدلي ولعدد من المراكز الحدودية في المنطقة الشمالية شملت مركز البحيث ومركز ام نقا ومركز العازمية ومركز المزارع ومركز الرتقة، حيث كان في استقباله مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فؤاد الاثري ومساعده اللواء فيصل العيسى ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد، وعدد من قيادات أمن الحدود البرية وامن المنافذ.

ونقل الفريق الفهد إلى إخوانه وأبنائه رجال قطاع أمن الحدود وامن المنافذ تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح، على ما يقدمونه من جهد وعطاء من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطنين.

وأكد الفريق الفهد أن حماية أرضنا وحدودنا محفوظة بالأنفس والارواح وأن رجال أمن الحدود هم العيون الساهرة التي تضحي بالغالي والنفيس ولا تتوقف عن العطاء للوطن الذي يستحق منا الكثير، مشيرا الى ان تاريخ امن الحدود مشهود له بالكفاءة والاقتدار والانجازات.

واطلع الفريق الفهد خلال جولته على أحدث الأجهزة الأمنية ذات التكنولوجيا الحديثة والتقنية العالية لتأمين الحدود البرية والإجراءات المتبعة بالمنافذ الحدودية والجهود المبذولة للتسهيل على المسافرين مع الالتزام بالإجراءات الأمنية، ومهام الوحدات الأمنية في مجال المراقبة على طول امتداد المنطقة الحدودية وكيفية الربط والتنسيق مع المراكز الحدودية للتعامل مع كل الأحداث الطارئة وفق رؤية شاملة وتنسيق كامل.

وشدد الفريق الفهد على ضرورة عدم التهاون أو التقصير في العمل لإنهاء إجراءات المسافرين في أسرع وقت ممكن بسعة صدر وحسن التعامل معهم كون المنفذ الحدودي يعد الواجهة الحضارية للكويت.

وفي ختام جولته، أعرب الفريق الفهد عن تقديره لجهود العاملين في الحدود البرية وأمن المنافذ، مؤكدا ضرورة المحافظة على الجهوزية والاستعداد التام واليقظة والإحساس بالمسؤولية، مطالبا بمزيد من الالتزام بالحيطة والحذر لحماية أمن الوطن وأمان المواطنين.