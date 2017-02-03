المباحث سيرت دوريات في المنطقة.. ومصدر يستبعد أنها في الكويت

محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

رغم ان مصدرا امنيا مطلعا استبعد ان تكون السيدة المطرودة التي انتشر لها مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت فإن مصدرا أمنيا آخر قال لـ«الأنباء» إن الادارة العامة للمباحث الجنائية وكاجراء احترازي سيرت دوريات في منطقتي جابر الأحمد وجابر العلي عقب هذا المقطع، وبالعودة الى المقطع فقد تضمن ان سيدة تنتقل بين منازل بزعم ان اسرتها طردتها طلبا للنجدة وتطلب النجدة وحينما يرفض طلبها بفتح الباب في التوقيت المتأخر تتوجه الى سيارة بها شخص وتنطلق بها، وهو ما فسر انها تتزعم عصابة سرقات.

مصدر امني مطلع قال ان وزارة الداخلية لم تتلق اي بلاغ بشأن هذه الواقعة، مشيرا الى ان الداخلية رصدت تداول المقطع على نطاق واسع مع وسائل التواصل ومواقع اخبارية وهو ما دعاها الى اتخاذ اجراءات احترازية وتوزيع دوريات في الادارة العامة للمباحث الجنائية في محيط منطقتي جابر الأحمد وجابر العلي، الى ذلك رجح مصدر امني آخر بان تكون الواقعة ليست في الكويت.