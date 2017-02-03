تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف وبحضور مدير عام كلية الأمن الوطني العميد فيصل الفودري ومدير معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية العقيد حقوقي عبدالعزيز بوظهير، اختتمت الحلقة النقاشية حول الآثار المترتبة من النشر الإعلامي للجرائم.

وشارك فيها عدد من الضباط القياديين في وزارة الداخلية وقد تناولت الحلقة النقاشية المحاور التالية: الأساس الدستوري للحق في الخصوصية في الكويت، ومحظورات النشر وفقا لقانون 3/2016 بشأن المطبوعات والنشر، وحقوق نشر أخبار الجرائم والتحقيقات.