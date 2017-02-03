محمد الجلاهمة

خلص تقرير الطب الشرعي الى ان وفاة الهندي داخل سكن العمال بالرتقة سببها انتحار واستبعد ان تكون الواقعة بها شبهة جنائية أو بالأحرى قيام آخرين بشبهة لتصفية حسابات لاسيما أن الوافد قد وصل إلى الكويت قبل 48 ساعة فقط للمرة الأولى، وبحسب مصدر أمني فإن وفاة الهندي حظيت باهتمام نظرا لأن الوافد قدم الى البلاد للمرة الأولى ووصل قبل 48 ساعة من وفاته.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت إشارة هاتفية من قبل غرفة عمليات مديرية أمن الجهراء تفيد بوجود انتحار في موقع شركة مقاولات في بر الرتقة وعلى الفور تم انتقال ضباط المخفر الى موقع البلاغ وعند الوصول لموقع الشركة شوهد المنتحر معلقا في حبل سرير النوم الذي يتكون من سريرين داخل غرفة نومه بالسكن ويدعى مد سبكادار عليب هندي الجنسية مواليد 1990 وتبين انه دخل بسمة دخول البلاد بتاريخ 29/1/2017 وعلى الفور تم الابلاغ وحضور وكيل النيابة عبدالعزيز كراشي وحضور ضابط مباحث الجهراء وضابط مسرح الجريمة والطب الشرعي.