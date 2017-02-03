محمد الجلاهمة

وجّه وكيل نيابة الجهراء فيصل المطيري رجال ادارة بحث وتحري محافظة الجهراء بسرعة ضبط وإحضار شخص خليجي اتهم بإشهار سلاح ناري وتهديد مواطنة من مواليد 1966 ومواطنة اخرى من مواليد 1982 وطفل كان بصحبة السيدتين، وذلك داخل ممشى.



وبحسب مصدر امني، فإن مواطنتين استنجدتا بعمليات الداخلية وابلغتا عن تعرضهما للتهديد، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ دورية، وبالاستماع الى إفادة السيدتين أكدتا تعرضها للتهديد بالقتل، وحددتا اسم المدعى عليه، وهو خليجي، وقالتا انه هرب على متن سيارة رباعية الدفع الى جهة غير معلومة.