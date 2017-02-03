أحمد خميس

فتح رجال مباحث الاحمدي تحقيقا للوقوف على هوية مجهولين سلبا سائقا، وبحسب مصدر امني فإن سائقا تقدم الى مخفر ابو حليفة مبلغا عن تعرضه للسلب، وقال الوافد وهو من الجنسية الآسيوية ان عملية سلبه بالقوة تمت بواسطة السلاح الأبيض حيث استولى مجهولان على مبلغ ٤٩ دينارا وسيارة التاكسي.

وكان شخصان مجهولان قد استوقفاه في منطقة المهبولة وطلبا منه توصيلهما الى منطقة سلوى ودخل احدهما احد المنازل وعاد بعدها حيث طلبا توصيلهما الى جمعية الرميثية وعادا بعدها اليه وطلبا منه اعادتهما الى منطقة سلوى وهناك ترجل احدهما وتوجه اليه حيث وضع السكين على رقبته وطلب منه اعطاءه النقود التي يحملها واثناء استيلائهما على الأموال تمكن السائق من الفرار من الموقع جريا على الاقدام وعند عودته وجدهما غادرا المكان بسيارة التاكسي حيث وجدها بعد ذلك في مواقف احدى المدارس، وابلغ السائق رجال الامن حيث سجلت قضية سلب بالقوة وأحيلت الى جهات الاختصاص.