إصابة ٣ أشخاص في حادث عنيف على «المطلاع»

محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري

فتح رجال أمن حولي تحقيقا للوقوف على ملابسات حادث سير شهدته منطقة السلام في ساعة متأخرة من مساء اول من امس، اسفر عن تعرض مركبتين متوقفتين في مواقف خاصة للتلف البالغ، وردا على سؤال عما اذا كان قائد المركبة في حالة غير طبيعية، قال مصدر امني: هذا السؤال ستتم الاجابة عنه لاحقا من خلال الادلة الجنائية، هذا وتوجه للتعامل مع الحادث عدد من رجال امن ومرور حولي وتم التحفظ على المركبة التي تسببت في الحادث.

وبحسب مصدر امني، فإن سكانا في منطقة السلام ابلغوا عمليات الداخلية في الساعة الثالثة والنصف صباحا بسماعهم صوت ارتطام ضخم، وحينما خرجوا من منازلهم ووسط درجات حرارة منخفضة وجدوا مركبة اقتحمت مظلة مواقف جارهم الذي لم يعرف بالحادث الا فجرا.

وقال المصدر: من خلال المعاينة لوحظ ان هناك سرعة مفرطة وراء الحادث.

الى ذلك، قام صاحب المنزل باسترجاع الكاميرات التي وثقت الحادث وتبين ان المركبة كان بداخلها شخصان، وبين ان سيارات الاسعاف نقلت المصابين الى مستشفى مبارك حيث وضعا تحت التحفظ.

من جهة اخرى، نقل 3 اشخاص الى مستشفى الجهراء بسبب تعرضهم لاصابات متفرقة جراء حادث تصادم وقع على طريق المطلاع، وتواجد في الموقع رجال الامن والاطفاء.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من المارة مساء اول من امس عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين تسبب في وجود مصابين، وعلى الفور انطلق رجال الامن ورجال الاسعاف بتوجيهات قائد المنطقة عبدالله حساب وتم نقل المصابين وهم ثلاثة اشخاص، وصفت حالتهم بين الحرجة والطفيفة.

من جانب آخر، وقع حادث تصادم على طريق الملك فهد تسبب في نقل شخصين الى المستشفى، والى طريق الدائري السادس حيث وقع تصادم بين مركبتين اسفر عن اصابة شخص تم نقله الى مستشفى الفروانية عن طريق الاسعاف.