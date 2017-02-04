هاني الظفيري - محمد الدشيش

احتجز حريق اندلع مساء يوم امس الخميس في منزل بمنطقة القادسية عائلة مكونة من خمسة أشخاص، وكان بلاغ قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء يفيد باندلاع حريق منزل في منطقة القادسية، وعلى اثر البلاغ تم توجيه مراكز إطفاء الشهداء وحولي والإنقاذ الفني بقيادة الرائد سليمان المطر والرائد عبدالحميد بارون والرائد احمد عسكر، وعند وصول فرق الإطفاء الى موقع الحريق تبين أنه نشب في صالة تقع بالطابق الأرضي وهناك أشخاص محتجزون في الطابق الثاني اثر انتشار الدخان الكثيف بالمنزل، وتم تشكيل فرقتين، احداهما تقوم بعملية الإنقاذ والبحث عن الأشخاص والأخرى لمكافحة الحريق، وتم انقاذ عائلة مكونة من ٥ أشخاص بينهم ٣ أطفال عبر استخدام سلم الامتداد وإنزالهم من الطابق الثاني إلى خارج المنزل، فيما تم تأمين سلامة سيدة عبر إجلائها الى سطح المنزل لحين الانتهاء من إخماد الحريق وتهوية المنزل. وعثر رجال الإنقاذ على كلبين لقيا حتفهما نتيجة الحريق.

وفتحت الإدارة العامة للإطفاء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، كما تواجد في الموقع بجانب رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية.