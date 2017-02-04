مؤمن المصري

قضت المحكمة المدنية بإلزام رجل أعمال بدفع مبلغ 429 الف دينار لرجل اعمال آخر.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود جاسم الردعان بصفته وكيلا عن رجل الاعمال المدعي والذي يطالب رجل الاعمال المدعى عليه مطالبا بإلزام الاخير بدفع مبلغ 429 ألف دينار.

وقال الردعان إن طرفي النزاع اتفقا على إنشاء محفظة مشتركة لبيع وشراء الاراضي وان المدعى عليه مدان لموكلي بمبلغ 429 ألف دينار، طالبا من المحكمة رفض ادعاء المدعى عليه بتزوير الورقة العرفية كشف الحساب المحرر بين طرفي النزاع.

وأكد الردعان أن تقرير إدارة الخبراء رد بشكل تفصيلي على ادعاء المدعى عليه أن موكلي يطالب بعمولة سمسرة بيع عقار، بل إنهما تجمعهما الشراكة في المحفظة العقارية.