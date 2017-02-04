أحمد خميس - محمد الجلاهمة

أحيلت جثتا مواطنة معاقة من مواليد 1993 ومواطن من مواليد 1981 الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاتهما.

وقال مصدر أمني إن الطب الشرعي سيحسم بصورة قاطعة أسباب وفاة الشخصين، وأضاف أن بلاغا ورد من مواطن الى عمليات الداخلية بوفاة شقيقته في منطقة النهضة، فتوجه رجال الأمن والادلة وتم نقل الجثة الى الطب الشرعي، وأوضح المصدر أن المتوفاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تصنيف القضية مبدئيا باعتبارها وفاة طبيعية.

من جهة أخرى، أحيلت جثة مواطن من مواليد 1981 الى الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاته، حيث توفي في منطقة العدان وأبلغ شقيقه عن وفاته.

من جهة اخرى توفي مواطن عشريني وأصيب آخر بإصابات خطيرة نتيجة انقلاب مركبة رباعية كانا يستقلانها على الطريق الدائري الخامس وتحديدا امام منطقة الجابرية.

وكان بلاغ قد ورد الى غرفة العمليات بالحادث فتوجهت عدة دوريات الى موقع البلاغ، حيث شوهدت رباعية اميركية حمراء مقلوبة، وسلمت جثة قائد المركبة الى الطب الشرعي، فيما نقل رفيقه المصاب في رأسه وعموده الفقري وحالته حرجة الى المستشفى.