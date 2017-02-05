مؤمن المصري

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكما بتغريم مواطن 500 دينار والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه من اتهام.

وتخلص الوقائع في حدوث مشادة كلامية بين موظف ومواطن قام على اثرها الموظف بتسجيل شكوى إهانة موظف عام وصدر حكم محكمة أول درجة بتغريمه 500 دينار، فطعنت المحامية بشرى الهندال بصفتها وكيلا عن المتهم بالاستئناف على الحكم وحضرت أمام محكمة الجنح المستأنفة وترافعت شفاهة ودفعت بالتراخي في التبليغ وكيدية الاتهام كون الموظف بينه وبين المتهم عداوة سابقة وتعمد استفزازه وكذلك خلو الأوراق من أي دليل سوى أقوال مرسلة أدلى بها المجني عليه، وعليه أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم وإلغاء حكم أول درجة بالغرامة.