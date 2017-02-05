المؤسسة الأمنية ملتزمة التزاماً كاملاً بحقوق الأحداث والناشئة والمشرع الكويتي نص على حمايتهم

حذر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أصحاب المقاهي والعاملين فيها من تقديم أنواع الشيشة المختلفة للأحداث، مؤكدا على أن الوزارة بصدد إبعاد أي وافد يعمل في هذه المقاهي ويقدم هذه السموم إلى الأطفال والمراهقين، وقال الفهد في تصريح صحافي أدعو اصحاب المقاهي والعاملين لعدم تقديم الشيشة لهذه الشرائح حتى لا يتعرضوا للمساءلة الجزائية المنصوص عليها في القانون لأنهم بذلك يعرضون الحدث للإضرار بصحته والانحراف والإقدام على أفعال معيبة لا تتناسب مع مرحلته العمرية، مؤكدا أن من تثبت إدانته من الوافدين العاملين بالمقهى بتقديم الشيشة بأنواعها للأحداث سوف يتعرض للإبعاد الإداري وإحالة صاحب المقهى إلى التحقيق.

وقال الفريق الفهد إن المؤسسة الأمنية ملتزمة التزاما كاملا بحقوق الأحداث والناشئة، وأن يتمتعوا بحماية خاصة أن تمنح لهم الفرص والتسهيلات اللازمة لنموهم الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما، موضحا أن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح تفرض التمسك بهذا التوجه حفاظا على أبناء المجتمع.

وأوضح أن الكويت كانت من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 في إطار منظمة الأمم المتحدة ضمن معايير وأسس تضمن حقوق هذه الفئة ووصف الحدث فردا من أفراد المجتمع وجزءا لا يتجزأ منه لا يمكن إهماله، بل لابد من رعايته رعاية كاملة بوصفه نصف الحاضر وكل المستقبل.

وشدد الفريق الفهد على أن وزارة الداخلية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام بعض الممارسات السلبية الخاطئة التي تحدث في بعض المقاهي التي تقدم الشيشة للأحداث أو تقوم بتسهيل سلوكيات سلبية تشكل جريمة متكاملة الأركان وفق قانون الأحداث.

وأشار إلى أن المشرع نص في القانون رقم 21/2015 في شأن حقوق الحدث على حمايته من التعرض للخطر، وبين الحالات التي يكون فيها الحدث معرضا للخطر ومنها تعرض صحته لأي مخاطر، موضحا أن الشيشة تؤثر سلبا على صحة الحدث وأن القانون رقم 15/1995 بشأن مكافحة التدخين ينص على حظر بيع أو تقديم أنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن 21 عاما، وسنطبق القانون الذي ينص على «كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون».

واكد على أن المؤسسة الأمنية حريصة على معاونة الجهات المعنية بالدولة في حماية الأحداث والناشئة من أضرار الشيشة، وذلك انطلاقا من واجباتها في حماية أرواح المواطنين وأبناء المجتمع والعمل على تطبيق أحكام القوانين واللوائح.

وحث الفريق الفهد أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين على فرض رقابة على أبنائهم ومتابعتهم لحمايتهم من أي انزلاق لا تحمد عقباه. داعيا اياهم إلى المبادرة بتقديم شكاوى وبلاغات ضد أي مقهى يخالف أحكام هذه القوانين ويضر بأبنائنا الأحداث، وذلك من خلال التوجه لأقرب مخفر شرطة أو الاتصال على هاتف الطوارئ 112 ليتم إحالة البلاغات للجهات المعنية بالدولة لتتخذ إجراءاتها ضد هؤلاء المخالفين، مشيرا إلى أن الحدث المنحرف سيحال إلى إدارة شرطة حماية الأحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى والتصرف فيها في حالة ارتكابه أي مخالفة للقانون.

واختتم وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، متوجها بحديث من القلب إلى القلب إلى شبابنا الصغار، مؤكدا أن الوطن ينتظر منهم الكثير في الحاضر والمستقبل، وأن الحفاظ على صحتهم هو أفضل استثمار لصالح مستقبل الوطن ومستقبلهم.