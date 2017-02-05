يتم اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة شهر نقل قسم الاختبار في منطقة جنوب السرة، وذلك لحين الانتهاء من إجراء الإصلاحات المتعلقة بساحة الاختبار من قبل وزارة الأشغال العامة.

وسوف يتم توزيع أقسام الاختبار التابعة لمنطقة جنوب السرة، حيث ينقل قسم اختبار مبارك الكبير إلى مدرسة تعليم قيادة السيارات بمنطقة جنوب الصباحية في محافظة الأحمدي، وينقل قسم اختبار الفروانية إلى مدرسة تعليم قيادة السيارات في منطقة صبحان، فيما سيتم نقل قسم اختبار حولي إلى مقر قسم اختبار مرور العاصمة، على أن تكون ساعات العمل به خلال الفترة من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء.