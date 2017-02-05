محمد الجلاهمة

أكد مصدر أمني مطلع أن أجهزة وزارة الداخلية تتابع باهتمام تظاهرات كبيرة نوعا ما في الجانب العراقي وقريبة من ميناء خور عبدالله، مشيرا الى أن هذه التظاهرات ليست الاولى من نوعها وإنما تندلع بين الحين والآخر ويتم رصدها عن كثب.

ورفض المصدر الأمني التعليق على هذه التظاهرات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعنينا باعتبار أن هناك قنوات ديبلوماسية تبحث وتناقش مثل هذه القضايا.

وأضاف المصدر: ما أستطيع الجزم به أن هذه التظاهرات بعيدة عن حدود الكويت، وهذا شأن داخلي، لافتا الى أن السلطات العراقية هي من يتعامل مع هذه التظاهرات.وكانت وسائل التواصل قد نشرت أمس صورا لتجمعات بسبب ما يقال إنه بيع لخور عبدالله إلى الكويت حسبما جاء في هتافات لعراقيين.