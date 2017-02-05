هاني الظفيري

اقتيد شخص من غير محددي الجنسية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيدا لإضافة قضيتين جديدتين الى سجله الاجرامي، الاولى مرتبطة بالسرقة والاخرى مرتبطة بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار على الأرجح، نظرا لتنوع المضبوطات من المواد المخدرة، وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات مخفر الواحة وخلال جولة لها في المنطقة اشتبهت في مركبة بدا صاحبها مرتبكا بمجرد مشاهدة الدورية، وأضاف المصدر: تم الطلب من قائد السيارة وهي أميركية، التوقف، ولكنه تجاهل الطلب وحاول الهرب بين المناطق السكنية، ليتم استدعاء إسناد أمني ومن ثم توقيف المركبة، وتبين أن من كان على متنها من غير محددي الجنسية وعليه حكم بالسجن لمدة عامين مع شمول التنفيذ على خلفية قضية سرقة بالإكراه، وأضاف المصدر: تم وضع البدون في دورية الشرطة ومن ثم إخضاع المركبة للتفتيش ليعثر فيها على خليط وكوكتيل من المواد المخدرة، ولدى الاستعلام عن المركبة التي كان يستقلها الجاني ظهرت مفاجأة جديدة، إذ تبين أن المركبة مبلّغ عن سرقتها قبل 8 أشهر.