هاني الظفيري

انتقل فريق من الأدلة الجنائية الى منزل مواطن في منطقة سعد العبدالله لرفع الآثار التي يمكن ان تكون للصوص مجهولين خلّفوها وراءهم من على باب خارجي وخزينة، وجاءت هذه الإجراءات عقب بلاغ سرقة تقدم به مواطن الى مخفر المنطقة، مبلغا عن تعرض منزله للسرقة وكسر خزينة وسرقة ما بداخلها من مال.

وبحسب مصدر امني، فإن المبلّغ وهو من مواليد 1975 قال في إفادته انه وأسرته والخادمة كانوا خارج المنزل وحينما عادوا نحو الحادية عشرة ليلا وجدوا الباب الرئيسي للمنزل وقد تم كسره وتوجه اللصوص لاحقا الى غرفة النوم وبها كان يتواجد تجوري تعرض للكسر وسرقة 1350 دينارا كانت بداخله، هذا ورفض المبلغ اتهـــــام احد بالسرقة.