إلحاقاً لبيانها السابق، جددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تأكيدها على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات المتبعة تجاه أي مقيم في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها الخروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقاً مرورياً.

وأوضحت الإدارة أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه "لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلاً".. وبناءً عليه سيتعرض المقيم في حالة عدم التزامه للمساءلة القانونية ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها الإبعاد الإداري.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالإخوة المقيمين التعاون مع وزارة الداخلية كالعهد بهم دائماً للقيام بالواجبات المناطة بها من أجل حماية الأرواح والممتلكات.