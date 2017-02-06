محمد الجلاهمة

بعد الاستماع الى افادتها من قبل محققة في احد مخافر حولي تم تسجيل قضية بحق وافد سوري حملت عنوان هتك عرض أنثى، اما المبلغة والمجني عليها في هذه القضية فليست غريبة عنه وانما هي زوجته، وبحسب مصدر امني فان وافدة سورية دخلت الى المخفر وهمست في اذن عسكري في الاحوال متساءلة اذ ما كانت بداخل المخفر محققة حيث تريد ان تحدثها في أمر خاص وبالفعل تم السماح للسيدة بالدخول الى المحققة حيث ابلغتها بان زوجها اعتدى عليها كرها، مشيرة الى انها قاومت تصرفات الزوج الاربعيني ولكنها لم تتمكن من التغلب عليه، هذا وتمت احالة الزوج للطب الشرعي لتوثيق الاعتداء.