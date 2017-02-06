أحمد خميس

ألقت مباحث حولي القبض على حرامي السيارات، حيث تبين انه من فئة البدون ومتورط في العديد من السرقات، وكانت عدة بلاغات قد وردت إلى مخافر المحافظة من قبل بعض المواطنين والمقيمين تفيد عن سرقة سياراتهم، حيث أعد رجال المباحث فريقا خاصا للتحري والبحث عن المتورط بهذه القضايا وضبطه.

وخلال جولات تفتيشية تم رصد إحدى السيارات المسروقة، فتم مطاردتها وإغلاق الطريق وإلقاء القبض على قائدها، حيث اعترف بسرقته السيارة واستخدامها في مشاويره، كما اعترف بسرقة العديد من السيارات وتغيير ملامحها واستخدامها ثم التخلص منها وحرقها في المواقع البرية، وعلى أثر اعترافاته دونت ضده قضية وأحيل الى جهات التحقيق المختصة.