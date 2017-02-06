محمد الجلاهمة

اتهم مواطن وافدا سوريا بخيانة الأمانة. وقال المواطن في بلاغ قدمه إلى مخفر صباح السالم: إن الوافد الذي يعمل بإحدى الشركات أخذ 5 آلاف دينار من الشركة ولم يردها، فضلا عن كونه اختفى وأغلق هاتفه، وأحيل البلاغ إلى المباحث للتحري عن الوافد المختفي.

من ناحية أخرى، أبلغ وكيل إحدى شركات تأجير السيارات مخفر النقرة بتعرض الشركة لخيانة أمانة من قبل فتاة من فئة البدون، موضحا أنها استأجرت مركبة دون أن تدفع قيمة الإيجار فضلا عن عدم إعادة المركبة وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص.

من جهة أخرى، اتهم مواطن شخصا مجهولا بتزوير محرر بنكي واستيلائه على 300 دينار، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

وفي سياق متصل، أبلغ مواطن مخفر النعيم بتعرض حسابه البنكي للسرقة عبر عملية سحب مبلغ 3 آلاف دينار.



وقال إنه راجع فرع البنك الذي يتعامل معه، فأفاده بأن شخصا قام بسحب المبلغ وأحيل البلاغ إلى النيابة.