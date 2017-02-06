هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

نجحت مديرية أمن محافظة الأحمدي في ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا، ففي منطقة الفنطاس تم توقيف شخصين، وبالتدقيق على البيانات الخاصة بهما تبين أنهما مطلوبان للتنفيذ المدني، الأول بخمس قضايا والثاني لإحدى شركات الاتصالات، وبتفتيش المركبة الخاصة بهما تم العثور على مواد يشتبه في أنها مخدرة وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وفي منطقة المهبولة تم توقيف أحد المواطنين وبالتدقيق على بياناته تبين انه مطلوب لأربع قضايا طلب إحضار مدين لإحدى شركات الاتصالات وصادر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة بقضية اعتداء بالضرب، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.