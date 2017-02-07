أمير زكي

اقتيد وافد سوداني إلى النيابة العامة بتهم متعلقة بالسحر والشعوذة، وتحفظ رجال إدارة جرائم المال بالمباحث الجنائية على أحجار يستخدمها الوافد في السحر والشعوذة، بالإضافة إلى مواد كثيرة تدخل في أعمال الشعوذة.

وتبين أن الوافد السوداني، وهو في العقد الخامس من عمره، مطلوب للإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة.

وبحسب مصدر امني، فإن معلومات وردت إلى قطاع البحث الجنائي عن وافد سوداني يتخذ من منزله في إحدى مناطق حولي مكانا لاستقبال أشخاص يظنونه أنه مبروك وقادر على عمل السحر وحل المشكلات والربط والتفريق بين الأحباء.

وأضاف المصدر انه تم الإيعاز إلى إدارة جرائم المال التي أجرت مزيدا من التحديات وبعد ثبوت تعامله مع السحر تم التواصل مع النيابة العامة وأرسلت إليه امرأة من قبل الإدارة وطلبت من السوداني عمل ما يلزم للتفريق بين زوجين وأوهمته أنها تعشق الشخص المطلوب وتريد التفريق بينه وبين زوجته حيث طلب منها أثرا عبارة عن قطعة ملابس داخلية.

ومضى المصدر في القول إن السيدة سلمته قطعة زعمت أنها من ملابس الشخص المطلوب بالإضافة إلى 150 دينارا وحينما شرع في أعمال الشعوذة أعطت السيدة إشارة الدعم فقام رجال المباحث بمداهمة المنزل وضبط السوداني متلبسا.