محمد الجلاهمة

أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية نشاط عصابة ثلاثية تخصصت في سرقة المركبات ومن ثم اعادة بيعها بأسعار بخسة بعد تغيير معالمها، فيما اعترف التشكيل العصابي بأن اغلب السيارات التي قاموا بسرقتها كانت متروكة في وضعية تشغيل، وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي عن ان شخصا من أرباب السوابق يدعى (س.م) (26 عاما) اعتاد سرقة المركبات، حيث تم عمل كمين له في منطقة السالمية، ومن ثم تم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بسرقة المركبات في كل المناطق ويقوم ببيعها في السوق السوداء وان اغلب السيارات التي يسرقها تكون متروكة في وضعية تشغيل وانه يستغل نزول اصحابها بالدخول الى الأسواق ومن ثم سرقتها، كما اعترف على مواطنين الأول من مواليد 1987 ويدعى (ب.ع) والثاني من مواليد 1976 بأنهما يقومان بمساعدته ويتقاسمون حصيلة المسروقات، وعليه تم ضبط شريكي المتهم الأول واعترفا بأنهما يقومان بسرقة المركبات وان هناك مركبات موديلات قديمة يسرقونها باستخدام مفاتيح مصطنعة.