أحمد خميس - هاني الظفيري

تمكنت ادارة العمليات التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط وافد من الجنسية المصرية ومواطن اثناء قيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.

كانت الادارة قد تلقت معلومة تفيد بقيام أحد الوافدين من الجنسية المصرية بحيازة كمية كبيرة من المؤثرات العقلية (كيميكال) وينوي بيع 5 كيلو منها مقابل مبلغ 50 الف دينار، فتم تشكيل فريق أمني لمتابعة تلك المعلومة، وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات واتخاذ كل الإجراءات القانونية، تم عمل كمين محكم عن طريق الاتفاق مع المتهم على شراء الكمية، حيث حضر المتهم الى المكان المتفق عليه وبرفقته المواطن وتم ضبطهما.

وعثر بحوزة المتهمين عند تفتيشهما على 5 كيلو من مادة خضراء اللون عشبية الشكل و400 غرام بودرة (adbf) المدرجة بجدول المؤثرات العقلية وتعتبر العنصر الاساسي لتصنيع مادة الكيميكال المؤثرة عقليا الى جانب أكثر من ١٢٠٠ كيس خاص بمادة الكيميكال جاهزة للتعبئة والبيع، واعترف المتهمان بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتم تحويلهما الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.