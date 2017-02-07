محمد الجلاهمة

تمكن رجال إدارة مباحث حولي (مكتب مباحث السالمية) من القبض على تشكيل عصابي ينتمي افراده الى جنسيتين عربيتين يقوم بسلب وسرقة المواطنين والمقيمين بمنطقة السالمية.

وكان بلاغ قد ورد من أحد المقيمين في السالمية حول تعرضه لعملية سلب وسرقة بالقوة من قبل اشخاص مجهولين، قام رجال المباحث بتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات لرصد هؤلاء الأشخاص وضبطهم، ودلت التحريات على قيام 7 متهمين من جنسيتين عربيتين (4 مصريين و3 لبنانيين) بالقيام بهذه الجرائم حيث تم ضبطهم جميعا.

واعترف المتهمون بقيامهم بتشكيل عصابة للاعتداء على المقيمين وسرقتهم بالقوة باستخدام أسلوب إجرامي واحد من خلال التقرب من الضحية عن طريق الحيلة بطلب المساعدة ثم القيام بتكتيفه وشل حركته والاعتداء عليه بالقوة والضرب وسرقة ما يحمله من نقود وهواتف وأغراض ثمينة، وبعد عرضهم على المجني عليه تعرف عليهم وتم العثور على المسروقات بحوزتهم.

كذلك اقر المتهمون بقيامهم بجرائم أخرى باستخدام نفس الأسلوب الإجرامي.

وتم تحويلهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.