هاني الظفيري

فتح رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء تحقيقا للوقوف على حقيقة ادعاء سائق تاكسي جوال سلب سيارته و180 دينارا من قبل فتاتين.

وحسب مصدر امني فإن السائق وهو آسيوي اكد ان فتاتين سرقتا التاكسي وأنه عرف ذلك من خلال ضربهما له رغم انهما منتقبتين.

ورجح مصدر امني ان يكون السائق قد خدع وان من صعد معه فتاتان خدعتاه بصوت آسيوي. وقال المصدر: إن سائقا تقدم الى مخفر الصليبية، مشيرا الى انه كان مقابل مجمع شهير في منطقة الزهراء حينما طلبت منه فتاتان منتقبتان ان يقوم بتوصيلهما الى منطقة الصليبية.

وأضاف السائق انه عند دخوله منطقة الصليبية تم الطلب منه الانحراف الى مناطق نائية ولم يدخل الشك في قلبه باعتبار ان من معه فتاتان، وداخل منطقة مظلمة فوجئ بأسلحة بيضاء تشهر من قبلهما، وطلبتا منه ترك السيارة، فتركها وكان بداخلها 180 دينارا، وانطلقت احدى الفتاتين بها، وتم تعميم اوصاف المركبة المبلغ عن سرقتها.