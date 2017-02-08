محمد الدشيش

أسعفت وافدة آسيوية الى مستشفى الفروانية بعد ان القت بنفسها من مركبة وافد آسيوي يعمل سائق تاكسي جوال اثر محاولته التوجه بها الى أحد الأوكار المشبوهة لإكراهها على تقديم المتعة الحرام.

وبحسب مصدر امني فان بلاغا ورد الى العمليات بأن وافدة القت بنفسها من مركبة حيث تم إسعافها وانتقل رجال الأمن الى حيث تتلقى الوافدة العلاج، وافادت بأنها استقلت تاكسي من منطقة المنقف لتوصيلها الى منطقة الجليب وبمجرد دخول السائق الى المنطقة ابتعد عن مكان سكنها وحينما طالبته بان يعدل من مساره حتى توصيلها الى حيث تسكن رفض وهو ما دعاها الى الاعتقاد أنها أمام محاولة لبيعها لأحد الأوكار المشبوهة فالقت بنفسها من التاكسي.