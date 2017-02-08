أحمد خميس

أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان قطاع المنافذ البرية بصدد فتح تحقيق موسع مع موظفين في منفذ السالمي الحدودي بعد ضبط وافد مصري خرج بطريقة غير شرعية دون ختم جواز سفره.

وكشفت التحقيقات الاولية ان المتهم بالخروج بطريقة غير شرعية تعهد بدفع 10 آلاف جنيه لمن ساعده، هذا، وكان منفذ الرقعي السعودي قد اعاد الى السلطات الكويتية الوافد الهارب.

وقال مصدر امني ان ادارة منفذ السالمي تلقت برقية من منفذ الرقعي السعودي تضمنت ان رجال المنافذ هناك رصدوا شخصين مصريين داخل شاحنة وبالتدقيق على جوازي سفرهما تبين ان احدهما وهو سائق الشاحنة ختم جواز سفره بختم خروج من السالمي، اما الثاني فلم يرصد بداخل جواز سفره ختم خروج.

واعترف المتهم الثاني بأنه اتفق مع الاول على تهريبه الى خارج البلاد بسبب صدور اوامر منع سفر بحقه وذلك نظير 10 آلاف جنيه على ان يقوم بتوصيله ومرافقته الى منفذ السالمي.

واضاف انه بعد عبورهما بالشاحنة منفذ السالمي مساء اول من امس، استوقفهما رجال منفذ الرقعي واستفسروا عن اسباب عدم وجود ختم خروج، وأوضح المصدر الامني انه بالاستعلام عن المتهم الاول تبين وجود 4 اوامر منع سفر صادرة بحقه، واحيل المتهمان إلى جهة الاختصاص.