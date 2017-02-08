هاني الظفيري

سرق لص مهزوز سيارة مواطن من أمام منزله وعند مطاردته من قبل صاحب المركبة والتوقف عند الإشارة ومطالبته بالنزول من المركبة قال: «اقلب وجهك لادوسك بسيارتك يارخمه» وأكمل فراره بالمركبة الى جهة غير معلومة.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد يوم امس الاول الى غرفة عمليات الداخلية من مواطن يفيد بأنه شاهد شخصا مجهولا دخل الى سيارته التي تركها بوضع التشغيل أمام منزله في صباح السالم والهرب بها، وعليه قام بالصعود الى سيارته الأخرى واللحاق به وعند توقفه عند الإشارة والتحدث إليه تبين أن الشخص غير سوي وقد يكون متعاطيا وقام المواطن بالتوجه الى المخفر لتسجيل قضية سرقة مركبة وزود رجال الأمن ببيانات المركبة.