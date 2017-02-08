أحمد خميس

شرع رجال مباحث مبارك الكبير في البحث عن وافدة إيرانية في العقد الرابع من عمرها بعد ان أبلغ والدها عن خروجها من منزل العائلة يوم السبت الماضي ولم تعد.

وبحسب مصدر امني فإن ايرانيا من مواليد 1947 قال في بلاغ سجله في مخفر صباح السالم ان ابنته التي تعمل في شركة خاصة بالتجارة العامة والمقاولات خرجت مع والدتها الى احد الأسواق ثم اختفت في ظروف غامضة، وسجلت قضية تغيب.

من جهة اخرى، تقدم وافد فلسطيني الى مخفر شرطة النقرة للإبلاغ عن تغيب زوجته الأوروبية وقال المبلغ ان زوجته وهي من مواليد 1974 تغيبت عن منزل الزوجية، وسجلت قضية.