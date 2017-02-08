أحمد خميس

تمكن رجال إدارة مباحث مبارك الكبير من ضبط وافد من الجنسية الهندية وبحوزته كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

كانت معلومة قد وردت الى الادارة تفيد بقيام المتهم بحيازة كمية من المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، فتم تكثيف التحريات ومتابعة ورصد المتهم والتأكد من صحة المعلومات واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمداهمة منزله وتفتيشه، وعثر بداخل مسكنه على 74 كيسا شفافا صغيرا بداخلها مادة داكنة اللون يشتبه في كونها حشيشا، و46 كيسا شفافا صغيرا توجد داخلها مادة بيضاء اللون يشتبه في انها شبو، بالاضافة الى كيس شفاف صغير توجد داخله مادة لونها بني ويشتبه في كونها هيروين.

واقر المتهم واعترف بعد القبض عليه بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية منذ فترة، وتم تحويله الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.