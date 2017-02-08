أحمد خميس ـ محمد الدشيش

ذكر مصدر أمني ان الادارة العامة للمباحث الجنائية فتحت تحقيقا لحل لغز تعرض أرصدة عملاء للسطو من قبل مجهولين وذلك في أعقاب تسجيل 3 قضايا لمواطنين في مخفري السالمية وبيان ولوافد مصري يعمل ممرضا في مخفر حولي.

وحسب المصدر الأمني فإن مواطنة من مواليد 1991 تقدمت الى مخفر شرطة السالمية وسجلت قضية بعنوان تزوير في محرر بنكي برقم 24/2017 وقالت في تفاصيلها ان شخصا مجهولا سرق من رصيدها البنكي عن طريق عمليات سحب بنكي أونلاين مبالغ قدرها 414 دينارا وأحضرت كشف حساب من البنك الذي تتعامل معه.

وفي مخفر شرطة بيان تقدم مواطن من مواليد 1979 ويعمل في وزارة الداخلية وأبلغ عن نقص مبالغ مالية من حساب ابنه القاصر مشيرا الى ان المبلغ الذي نقص من رصيد ابنه على مراحل يقدر بـ 434 دينارا وتم الاتصال على وكيل نيابة حولي الذي امر بتسجيل قضية بتصنيف جنايات وبرقم 5/2017.

وفي مخفر حولي تقدم وافد مصري يعمل ممرضا وأبلغ عن شخص مجهول سرق حافظة نقوده خلال تناوله طعام الافطار في أحد المطاعم وسرق من رصيده مبلغ 780 دينارا.