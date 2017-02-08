مؤمن المصري

أسدلت محكمة الجنايات الستار امس على قضيتي تزوير بصمة الدوام في وزارتي الكهرباء والماء والصحة والمتهم بها 143 موظفا نال البراءة متهم واحد فقط.

ففي القضية الأولى المتعلقة بتزوير بصمة الدوام أدانت محكمة الجنايات، امس الثلاثاء، أكثر من 100 مواطن ومواطنة «موظفين في وزارة الصحة»، بسبب قيامهم بتزوير بصمة العمل، حيث قضت بحبس 6 مواطنين سنة مع الشغل وقررت كفالة 200 دينار لوقف النفاذ، كما قررت الامتناع عن النطق بعقاب 99 وبراءة واحد فقط.

يذكر ان تحريات المباحث أكدت تورط موظفين طالبوا زملاءهم في العمل بالقيام بالبصمة نيابة عنهم، وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهمتي تزوير بصمة العمل وتقاضي رواتب دون وجه حق.

وفي القضية الثانية والمتهم بها موظفون وموظفات في وزارة الكهرباء والماء قضت محكمة الجنايات حضوريا من الاول حتى الواحد والثلاثين ومن الثالث والثلاثين حتى السابع والثلاثين وغيابيا للثاني والثلاثين بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين من الثاني حتى 33 و35 وكفالة 1000 دينار وعزل الثاني حتى الخامس والثلاثين من وظائفهم وتغريمهم الـ36 والـ37 ضعف قيمة ما استوليا عليه والامتناع عن عقاب الاول وكفالة 300 دينار لحسن السير والسلوك وحبس الرابع والثلاثين سبع سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 2600 دينار وتغريمه 5202 دينار وحددت كفالة الف دينار لوقف النفاذ والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين الـ36 والـ37.