جاسم التنيب ـ امير زكي

نفى مصدر امني مطلع صحة ما تم تداوله على نطاق واسع امس الاول على وسائل التواصل من قيام عراقيين بإتلاف متعمد للعلامات الحدودية المائية الفاصلة بين الكويت والعراق والمحددة من قبل الأمم المتحدة.

وقال المصدر: لا صحة مطلقا لهذه المزاعم وان قوات من امن الحدود البرية تفقدت الموقع المذكور وتأكد لها عدم صحة او دقة المقطع المتداول.

وكان مقطع صوتي جاء فيه ان هناك تجاوزا وإتلافا للعلامات الحدودية داخل المياه الإقليمية الكويتية من قبل عراقيين.

على صعيد ذي صلة، اكد المصدر ان تعليمات صدرت الى ادارة الجرائم الإلكترونية لتتبع مصدر التسجيل الصوتي وضبطه تمهيدا لاتهامه بترويج شائعات تؤثر على الوضع الأمني.