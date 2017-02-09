محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

تمكنت الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات من كشف عملية تزوير في ملفات اذونات العمل الخاصة بإحدى الشركات.

وفي التفاصيل اوضحت الادارة ان بعد ورود معلومة لإدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة حول وجود تزوير في تجديد اذونات العمل الخاصة بإحدى الشركات التي يملكها مواطن، تم تكثيف عمليات البحث والتحري بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ومخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات حيث تبين وجود حالات تزوير لعدد 61 عاملا على كفالة الشركـة.

واشارت الادارة الى انه وبالتفتيش على عنوان الشركة تبين انه لا يوجد اي مقر لها وأنها شركة وهمية وعليه تم تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية.

وجار ادراج اسماء العمالة المسجلة على الشركة على قوائم المطلوبين تمهيدا لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم قد تصل الى الابعاد الاداري.