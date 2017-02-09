هاني الظفيري

ذكرت احصائية ادارة جوازات المطار أن اجمالي عدد المسافرين عبر منفذ مطار الكويت الدولي خلال الفترة من يناير الماضي بلغ 1.021.598 مسافرا، حيث بلغت حركة الدخول 509.666 منهم 189.271 كويتيا و30.234 خليجيا و290.161 من باقي الجنسيات، في حين بلغت حركة الخروج 511.932مسافرا، منهم 216.233 كويتيا و32.069 خليجيا و263.630 من باقي الجنسيات.

ونفذت ادارة جوازات المطار التابعة للإدارة العامة لأمن المطار 56 مهمة لكشف بصمة الابعاد وتم السماح لـ 6 اشخاص بالدخول الى البلاد بعد رفع سابقة الابعاد عنهم، في حين تم ضبط مسافرين اثنين بتهمة التزوير في وثائق السفر الى جانب إلقاء القبض على 198 مطلوبا وإحالتهم الى الجهة المختصة، كما تم إلغاء منع السفر عن 1211 مسافرا، وبلغ عدد الاشخاص الذين تم ارجاعهم من قبل ادارة الجوازات 142 شخصا.