أحمد خميس

تبادلا مواطن- وهو نزيل في المستشفى العسكري- وممرض هندي الجنسية الاتهامات فيما بينهما بشأن الاعتداء بالضرب، ففي الوقت الذي زعم فيه الممرض انه تعرض للتعدي الخفيف قال المواطن ان الممرض ضربه.

وقال مصدر امني ان محاميا تقدم الى مخفر صباح السالم وقدم توكيلا عن مواطن وابلغ جهات التحقيق ان موكله تعرض للضرب داخل المستشفى فيما كان يتلقى العلاج وحدد اسم المدعى عليه، وباستدعاء الممرض الهندي نفى ما قاله المبلغ مؤكدا انه هو من تعرض للضرب، وسجلت قضية تبادل بالضرب والتعدي الخفيف.

من جهة أخرى تقدم مواطن من مواليد ببلاغ الى مخفر شرطة الزهراء متهماً شقيقه بسبّه داخل منزل العائلة، وباستدعاء المدعى عليه وهو من مواليد 1979 نفى ما قاله الشقيق، مشيرا الى ان القضية كيدية وسببها الخلاف على الميراث.