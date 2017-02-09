محمد الجلاهمة

أدرج اسم وافد عراقي يدعى (ح.م) على قوائم المطلوب القبض عليهم عقب تواريه عن الأنظار حسب بلاغ تقدم به مواطن الى مخفر شرطة النقرة، وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا يدعى (ع.و) من مواليد 1979 تقدم الى مخفر شرطة النقرة مبلغا عن تعرضه للنصب.

وقال المبلغ إنه تعرف على العراقي المدعى عليه وأوهمه بأنه بصدد عمل مشروع دعاية كبير سيدر عليه دخلا مميزا، وعرض عليه الشراكة، حيث تعرض المجني عليه لإغراءات وعليه سلم المدعى عليه مبلغ 5000 دينار، وبعد أن تسلم المبلغ بدأ في عدم الرد على الاتصالات ومن ثم توارى عن الأنظار.