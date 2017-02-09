أحمد خميس

امر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية سلب بالقوة في مخفر ميدان حولي، وجاءت القضية تحت رقم 11/2017 عقب تقدم وافد هندي من مواليد 1983 ببلاغ قال فيه انه كان في طريقه الى محل سكنه عصر اول من امس في منطقة حولي، واذا بأربعة أشخاص يقومون باعتراض طريقه وضربه وسلبه مبلغ 230 دينارا.

من جهة اخرى، سجل مواطن في مخفر شرطة الرميثية قضية سرقة هاتف بالقوة، وبحسب إفادة المبلغ فإنه كان يمارس رياضة الركض في ممشى الرميثية حينما قام مجهول بسرقة هاتفه نوع «آيفون 7»، وقدم المبلغ لجهات التحقيق ما يثبت امتلاكه للهاتف.