موسى أبو طفرة

بتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، استطاع قطاع الأمن العام وبأقل من 24 ساعة من ضبط قائد مركبة انتشر مقطع فيديو له خلال استعراضه بمنطقة الفردوس قام خلالها بالاصطدام بعدد من المركبات المتوقفة قبل أن يلوذ بالفرار حيث كثف وكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن العام اللواء ابراهيم الطراح فرق البحث في أرجاء المنطقة وتمكنت من ضبط المستهتر وهو شاب وطالب.

وعلمت "الأنباء" من مصدر مطلع أن السيارة المستخدمة مسروقة وتم ضبط شخص آخر معه.

وقال المصدر إن قطاع الامن العام يواصل تصديه لظاهرة الاستهتار والرعونه والتي تعد مخالفة للقانون ويهيب بجميع الشباب التقيد بالقوانين المرورية حتى لا يكونوا تحت طائلة القانون.