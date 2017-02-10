محمد الجلاهمة

قــال مصـدر امني لـ «الأنباء» ان بطل المقطع المصور الذي تضمن شخصا يستهتر بشكل مبالغ فيه حتى انقلبت السيارة الوانيت التي كان يمارس بها استهتاره ومن ثم عاد واستمر في وصلة الاستهتار هو شرطي في وزارة الداخلية وانه تم العثور بحوزته على زجاجة خمر محلية، مشيرا الى ان المتهم تم التحفظ عليه في نظارة مخفر الفردوس أسوة ببقية المحتجزين من النزلاء دون اي تمييز، لافتا الى ان المتهم ستوجه إليه عدة تهم، منها تعريض حياة آخرين للخطر، واحتمالية قضية قيادة مركبة تحت تأثير السكر البين، خاصة بعد ان أحيل الى الأدلة الجنائية لتحليل دمه ومعرفة ما اذا كان «سكران» ام لا.



وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت الاجراءات الأمنية عقب تداول المقطع، حيث تم تكثيف التحريات من قبل رجال امن مخفر الفردوس وتم تحديد المتهم وضبطه، هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه: ضمن جهود وزارة الداخلية لضبط الحالة الأمنية وتطبيق القانون على الجميع بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص المستهترين يقوم خلال قيادته المركبة بالاستهتار والاصطدام بالمركبات المتوقفة في منطقة الفردوس، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان مديرية امن محافظة الفروانية نجحت في ضبط المركبة المطلوبة أثناء قيام قائدها (مواطن) بتبديل إطارات السيارة وعند طلب الإثبات الخاص به حاول الفرار إلا ان رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه وبالتدقيق على البيانات الخاصة بالمركبة تبين انها مسروقة ومسجل قضية رقم 93/2017 جنح الفروانية بتاريخ 7/2/2017.

وتمت إحالة المتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.