احمد الظفيري

بمشاركة قطاعات الأمن العام والمرور والنجدة والأمن الجنائي ومباحث شؤون الإقامة، نفذت اجهزة وزارة الداخلية مساء أمس الاول الاربعاء حملة أمنية شملت منطقة السالمية بقيادة وإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وبحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين المختصين والقيادات الميدانية الأمنية التي اسفرت عن ضبط 186 مخالفا ومطلوبا والتدقيق على بيانات 970 شخصا.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان الحملة اسفرت عن ضبط شخصين لحيازتهما مواد مخدرة و6 أشخاص بحوزتهم خمور و20 شخصا مطلوبين للتنفيذ المدني و25 متغيبا وضبط 73 شخصا بدون إثبات وضبط 45 شخصا انتهاء إقامة وضبط 14 شخصا مخالفا لقانون الإقامة الى جانب تحرير 49 مخالفة مرورية متنوعة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذه الحملات الأمنية سوف تستمر ووفق الواقع الميداني وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية وقائية للقضاء على المخالفين لقوانين الإقامة والمطلوبين وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية.

وناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، والعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الاضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين، وطالبت الجميع بحمل اثبات الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان يتنقلون به حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل اثبات الشخصية.