احمد خميس

ذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، تعقيبا على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «طفل يخطف ويتم تهريبه خارج البلاد بمساعدة أحد موظفي الداخلية»، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات خروج الطفل مع والده الوافد من مطار الكويت الدولي بطريقة غير مشروعة، وذلك لتبيان القصور وموقع الخلل وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من يثبت تواطؤه أو إهماله لمساءلته قانونيا وانضباطيا.

وأكدت الإدارة أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على الالتزام بالموضوعية والشفافية وإيضاح كل الحقائق في هذه الواقعة من جميع جوانبها.