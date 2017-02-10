مؤمن المصري

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من حيازة سلاح وذخيرة وتهديد بإلحاق ضرر بسبب الخلاف على موقف سيارة في الفروانية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بحيازة مسدس دون ترخيص وهدد المجني عليه بإلحاق الضرر به بأن أشهر المسدس في وجهه بعد خلاف بينهما على أولوية الوقوف.

وأمام محكمة الجنايات حضر المحامي هاشم الرفاعي وترافع شفاهة عن المتهم، مؤكدا انتفاء الدليل اليقيني وعدم صحة الواقعة لأن المركبة لوالد المتهم والسلاح لا يخص الأخير.

ودفع الرفاعي بعدم معقولية الواقعة وكيف يدعي المجني عليه أن المتهم أشهر بوجهه سلاحا ناريا دون تدخل من الآخرين في منطقة مزدحمة، ناهيك عن بطلان تفتيش المتهم وحضور ضابط الواقعة لاحقا وضبط المتهم بحوزته المسدس.