أحمد خميس

اصدر القضاء المغربي حكما مؤبدا بحبس مغربيين وإلزامهما بأداء تعويض مؤقت لأسرة القتيل لاتهامهما بقتل مواطن في فيلا بمنطقة بسكورة قرب الدار البيضاء، حيث كشفت التحقيقات والاعترافات عن تسلل الجناة الى الفيلا وتمكنوا من ربط يديه ورجليه وضربوه حتى الموت، وانتقل الجناة الى الطابق العلوي واستولوا على الخزينة الفولاذية.

هذا ما اعلنه المحامي عبد الهادي مخلد رئيس فريق هيئة الدفاع الكويتية المغربية عن المجني عليه، وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر ابريل 2015 حيث كان المواطن الضحية يقيم مع اصحابه حتى الثالثة فجرا عندما ذهبوا الى النوم في الطابق العلوي وبعد اقل من ساعة تم قتله.

وتم تشكيل هيئة الدفاع الكويتية المغربية للمرافعات استمرت لشهور طويلة عن المدعي بالحق المدني أمام المحكمة، مبينة توافر أركان جريمة القتل المقرون بسبق الإصرار والترصد في حق المتهمين الذين انتووا للفعل المؤثم جنائيا ودبروا له وتفكروا مخططين قاصدين إتيانه وإزهاقا لروح المجني عليه بالقتل، كما ترافعت هيئة الدفاع مبينة الأساس القانوني لكافة طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وحتى تثلج تلك العقوبة صدور ذويه والشعب الكويتي الذي أصابه الحزن والأسى والذهول جراء هذه الفعلة الشنعاء التي اقترفها المتهمون.