مؤمن المصري
قررت محكمة الجنايات، استدعاء رئيس الطب النفسي في قضية امن دولة المواطن «ط ن» المتهم بالتخطيط لتفجير مسجد زين العابدين بمنطقة السالمية ومخفر الرابية لمناقشته من محاميه بعد ثبوت مسؤوليته عن تصرفاته وفقا لتقرير الطب النفسي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المواطن تهم الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي المحظور، فضلا عن التخطيط لتفجير مسجد الإمام زين العابدين ومخفر الرابية بحزام ناسف، بعد تلقي المتهم تعليمات من أشخاص ينتمون الى تنظيم داعش في سورية.
ومن جانب آخر اجلت المحكمة دعوى نشر اخبار كاذبة واهانة القضاء متهم بها المغرد (خ. ح) للاطلاع والتصوير.